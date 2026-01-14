Dolar
43.17
Euro
50.33
Altın
4,635.50
ETH/USDT
3,295.20
BTC/USDT
94,890.00
BIST 100
12,415.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin ilişkisi, ABD'nin Venezuela'daki hamleleri sebebiyle sınanırken, ikilinin son dönemde cep telefonu mesajları üzerinden iletişim kurduğu iddia edildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

Ankara

ABD merkezli internet sitesi Axios'un ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Mamdani, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede telefon numaralarını paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya aşina iki yetkili, Trump ile Mamdani'nin numaralarını paylaşmalarının ardından, karşılıklı olarak mesajlaştığını ifade etti.

Trump ve Mamdani'nin hangi konularda ve ne sıklıkla mesajlaştıkları belirsizliğini korurken, ikilinin sözcüleri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Mamdani'nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmek üzere Trump'ı aradığını açıklaması, ikilinin arasında gerilime yol açmıştı.

Trump daha sonra New York Times gazetesine verdiği bir demeçte, Mamdani'nin yorumuna "şaşırdığını" ve söz konusu eleştirinin "çok aceleci" bir şekilde yapıldığını belirtmişti.

Geçmiş zaman kipi kullanarak Mamdani ile iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, Mamdani'nin "beklediğinden daha erken bir zamanda kendisine saldırdığını" öne sürmüştü.

Mamdani ise buna karşılık, "Başkan ve ben, anlaşamadığımız konularda her zaman birbirimize karşı dürüst ve açık davrandık." demişti.

Trump-Mamdani gerginliği

New York'taki belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti.

Trump, Demokratların New York'ta "komünist" bir adayı seçtiklerini de savunmuştu.

Ancak, Trump, 22 Kasım 2025'te, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile başkentte çok üretken bir toplantı yaptıklarını belirtmişti.

New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, Mamdani ile yaptığı görüşmede "bazı görüşlerinin de değiştiğini" de söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan 18-19 Ocak'ta İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi
Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor
Yarın Miraç Kandili
İstanbul'da gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bazı düzenlemeler yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddiası

Trump’ın Venezuela müdahalesinin küresel enerji jeopolitiğine etkileri: Beklentiler, zorluklar ve riskler

ABD'de Minnesota eyaletinde çok sayıda mülteci gözaltına alınıp Texas'a gönderildi

Trump’ın Grönland tehdidinin NATO'nun geleceğine etkisi tartışılıyor

Trump’ın Grönland tehdidinin NATO'nun geleceğine etkisi tartışılıyor
Uzmanlara göre, ABD’nin batı yarım küredeki "agresif" yaklaşımı Çin ve Rusya ile rekabetine yansıyabilir

Uzmanlara göre, ABD’nin batı yarım küredeki "agresif" yaklaşımı Çin ve Rusya ile rekabetine yansıyabilir
Trump, suçlu göçmenlerle dolduğunu savunduğu Minnesota için "hesap gününün" yaklaştığını belirtti

Trump, suçlu göçmenlerle dolduğunu savunduğu Minnesota için "hesap gününün" yaklaştığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet