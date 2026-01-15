Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Uluslararası Ayder Forumu'nda yer alacak; ayrıca Yazıcı, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekim törenine iştirak edecek.
(Rize/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(İzmir/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
- Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/10.00/14.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu'na katılacak.
(Rize/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vodafone Business Tech Connect Ankara" ile "Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026" etkinliklerine iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat üretim ve hizmet üretim endeksleri ile Aralık 2025 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.30)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısı'na ve Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.
(Ağrı/10.30/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak; Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları yapılacak.
(Erzurum/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Muğla/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Vilnius/21.15)
4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
