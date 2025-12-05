Dolar
42.54
Euro
49.64
Altın
4,226.67
ETH/USDT
3,169.40
BTC/USDT
92,133.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - VTR
logo
Dünya

Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'den Venezuela'ya hava yoluyla gönderilen göçmenlerin kabulünün sürdürüleceğini söyledi.

Sinan Doğan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Bolivar

Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre Maduro, ocak ayında ABD ile yapılan göçmen kabul anlaşmasını hatırlatarak, ülkesinin bu anlaşmayı uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Maduro, ABD'nin Phoenix kentinden kalkan ve 266 Venezuelalı göçmeni taşıyan uçağın, Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indiğini duyurdu.

ABD ile yaşanan gerilimlere değinmeden konuşmasını sürdüren Maduro, "Dün uçak geldi, vatandaşlarımız geldi. Ailelerinin yanına gidiyorlar. Yarın da bir uçak daha geliyor ve bu süreç hafta hafta devam edecek." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maduro, ABD'nin talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarını kabul ettiklerini de vurgulayarak, "Bu yerine getirildi. Yakın zamanda bir aksaklık yaşandı. Planın ABD uçaklarıyla sürdürülmesi için doğrudan bir talep aldım, doğrudan bir mesaj aracılığıyla. Ben de bunu onayladım." dedi.

Böylece, ABD'den Venezuela'ya hava yoluyla son 2 günde gönderilen göçmenlerin sayısı 525'e ulaştı.

Venezuela hükümeti, 3 Aralık'taki açıklamasında, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Venezuela lideri Maduro, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Trump'ın ev sahipliğinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD, Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti sağladı

ABD, Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti sağladı
Spiegel: Avrupalı liderler, Ukrayna konusunda ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor

Spiegel: Avrupalı liderler, Ukrayna konusunda ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor
ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet