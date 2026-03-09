Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump: (İran'la) Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum

ABD Başkanı Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Hakan Çopur  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD Başkanı Trump: (İran'la) Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum

Washington DC

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

"Hamaney'in yerine geçecek birini düşünüyorum"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

"Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabiliriz" mesajı

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
