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Dünya, Koronavirüs

Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 Eylül'de kapatılan camilerin yeniden açılacağı duyuruldu.

Laith Al-jnaidi,Hacer Başer   | 30.09.2020
Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor

Amman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ürdün hükümetinden bazı bakanlar, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi. 

Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, ülkedeki tüm cami ve kiliselerin yeniden ibadete açılması kararı aldıklarını belirtti.

Eğitim Bakanı Teysir en-Neimi ise okulların iki hafta daha kapalı kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Vaka sayısında büyük artış

Basın toplantısında günlük Kovid-19 verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Saade el-Cabir, vaka sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1776 kişinin enfekte olduğunu, 130 kişinin iyileştiğini belirten Cabir, toplam can kaybının 61'e, vakaların 11 bin 825'e, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 631'e yükseldiği bilgisini verdi

Ürdün hükümeti, 14 Eylül'de artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici süreyle eğitime ve camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararı almıştı.

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