Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor
Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 Eylül'de kapatılan camilerin yeniden açılacağı duyuruldu.
Amman
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Ürdün hükümetinden bazı bakanlar, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.
Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, ülkedeki tüm cami ve kiliselerin yeniden ibadete açılması kararı aldıklarını belirtti.
Eğitim Bakanı Teysir en-Neimi ise okulların iki hafta daha kapalı kalmaya devam edeceğini kaydetti.
Vaka sayısında büyük artış
Basın toplantısında günlük Kovid-19 verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Saade el-Cabir, vaka sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.
Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1776 kişinin enfekte olduğunu, 130 kişinin iyileştiğini belirten Cabir, toplam can kaybının 61'e, vakaların 11 bin 825'e, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 631'e yükseldiği bilgisini verdi
Ürdün hükümeti, 14 Eylül'de artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici süreyle eğitime ve camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.