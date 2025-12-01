Amman'daki "Robot Cafe" tam otomasyon hizmetiyle ziyaretçilerine sıra dışı deneyim sunuyor
Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliyet Araba Müzesi'nde, yakın zamanda açılan ve yalnızca robotun çalıştığı "Robot Cafe" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin ilklerinden olduğu düşünülen, müze ziyaretçileri ve turistlerin ilgi odağı olan "otomatik kafe" sıcak ve soğuk içeceklerin hazırlanması ve servis edilmesinde tam otomasyonuyla müşterilerine benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor.
Müzenin Operasyon ve Pazarlama Müdürü Muhammed el-Kudat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin yapımı bir robotun çalıştığı "otomatik kafenin" amacının yalnızca ticari hizmet değil aynı zamanda robotik otomasyon alanında "Ar-Ge çalışmalarına da katkı sağlamak" olduğunu söyledi.
Öncelikli fikrin insan müdahalesine ihtiyaç duymayan robotu test temek olduğunu dile getiren Kudat, robotun yaklaşık 2 aydır herhangi bir müdahale olmadan kahve hazırlayıp servis ettiğini anlattı.
Kudat, insanların projeye büyük ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "robot kahveci deneyiminin" Amman'da cazibe merkezi olduğunu ifade etti.
Ziyaretçiler memnun
Otomatik kafenin ziyaretçileri ise yaşadıkları deneyim karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.
Ürdünlü Şahir el-Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kafeye ilk kez geliyorum, garip bir şey. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Birçok ülke gezdim ama açıkçası böyle bir şey görmedim. Şok oldum, etkilendim de" diye konuştu.
Kahvenin tadını beğendiğini paylaşan Kadiri, "Kahvenin üzerine desenler de ekleyebiliyorsunuz, çok ilgi çekici oluyor. Çok hoşuma gitti. Hiç insan müdahalesi yok. Müşteri sadece istediği tasarımı seçiyor robot da bunu kahvenin üzerine çiziyor." dedi.
Ülkesinde böyle bir deneyim yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kadiri, "Ürdün'de böyle bir şeyin olmasından gurur duyuyorum. Bu, bizim ne kadar ilerlediğimizi, geliştiğimizi ve en son teknolojilere sahip olduğumuzu gösteriyor. Ben böyle bir şeyi ABD, Kanada ve Avrupa'da bile görmedim." şeklinde konuştu.
Robottan kahve sipariş etmenin "iyi ve cesaret verici" olduğunu söyleyen İhab Kadri de hem siparişin hem de ödemenin bir ekran üzerinden yapıldığını kaydetti.
"Kahveniz hazır, afiyet olsun"
Kafenin çalışanlarından biri de AA muhabirine, robotun çalışma sistemini anlattı.
Ürdünlü işçi, robotun birkaç hassas adımla çalıştığını, önce bardağı aldığını sonra tartıya koyduğunu, sonra içeceği doldurduğunu ve ağırlığı kontrol etmek için dolu bardağı tekrar tartıya koyduğunu aktardı.
Robotun siparişi hazırladıktan sonra kahvenin fotoğrafını çektiğini belirten kafe çalışanı, son olarak robotun İngilizce "Kahveniz hazır, afiyet olsun." dediğini paylaştı.
Kafenin sosyal medyada büyük bir takipçi listesine sahip olduğunu bildiren kafe çalışanı, "Robot Cafe" adında bir Instagram hesabının da olduğunu kaydetti.