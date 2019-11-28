Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
107,126.20
Altın
1,455.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün Kralı: Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor

Ürdün Kralı II. Abdullah, "Filistin meselesi konusunda adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözümün bulunmaması sadece bölgenin değil tüm dünyanın istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Laith Joneidi,Hacer Başer   | 28.11.2019
Ürdün Kralı: Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor

Amman

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin meselesine adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm bulunmamasının sadece bölgenin değil dünyanın da istikrar ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a açık mektup gönderdi.

Mektupta "Tek taraflı uygulamaların devam etmesi, hakların çalınması, topraklara el konulması ve uluslararası kanunların ihlal edilmesi çatışmayı körüklemekten ve aşırı güçleri aktif hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullanan Kral Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme göre İsrail-Filistin çatışmasının bitirilmesi için daha çok çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, "Filistin meselesi konusunda adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözümün bulunmaması sadece bölgenin değil tüm dünyanın istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verdi.

İki devletli çözümün, uygulanabilir ve gerçekçi tek çözüm olduğunu vurgulayan Ürdün Kralı, Kudüs'ün Arap kimliğini korumak, orada yaşayan halkın mücadelesini desteklemek, mukaddes şehrin tarihi ve yasal konumunu değiştirme girişimlerini engellemek için Filistin yönetimiyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

'Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor'

'Filistin meselesindeki çözümsüzlük dünyanın istikrarını tehdit ediyor'

İsrail Kudüs'te dev Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planlıyor

'İsrail'in sansür çabalarına boyun eğmedik'

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe

ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ı 4 ayrı suçtan mahkum etti

İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ı 4 ayrı suçtan mahkum etti