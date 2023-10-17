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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarımızı koruyacağız

Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarını koruyacaklarını ve yeni mülteci dalgasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Muhammed Semiz  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarımızı koruyacağız

İstanbul

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