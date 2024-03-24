Ürdün, 4 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi
Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'un katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Amman/New York
Ürdün ordusundan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 6 yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların, Ürdün'den 2, Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'dan 4 uçağın katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.
ABD, Ürdün ile birlikte Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdiklerini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'yle ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdiklerini bildirdi.
CENTCOM, X sosyal medya hesabından operasyona ilişkin mesaj paylaştı.
Operasyonda, Ürdün'ün gıda malzemelerinin, ABD'nin ise C-130 askeri uçağının kullanıldığı belirtildi.
Gazze'nin kuzeyine indirilenler arasında pirinç, un, süt, makarna ve konservelerin olduğu kaydedilen paylaşımda, bunların, 13 binden fazla öğüne tekabül ettiği ifade edildi.
Paylaşımda, ABD ve ortaklarının düzenlediği havadan yardım indirme operasyonlarının, Filistin halkının çektiği acıyı azaltmayı hedeflediği ve devamının geleceği bildirildi.
ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.
Daha önce Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi ölmüş, bazı kişiler de yaralanmıştı.
Başka bir operasyonda ise Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı. Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.