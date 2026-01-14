UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır
UNRWA, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bünyesinde faaliyet gösteren bir sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatmasını, "uluslararası hukuku hiçe sayma" olarak nitelendirdi.
İstanbul
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kudüs'teki sağlık merkezinin bulunduğu binanın UNRWA'ya ait olduğunun altını çizen Lazzarini, İsrail'in söz konusu adımını "uluslararası hukuku ve BM'yi hiçe sayma" olarak değerlendirdi.
İsrail makamlarının bahsi geçen sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatma talimatı verdiklerini aktaran Lazzarini, "Bu da Filistinli mültecilerin bu süre zarfında temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in su ve elektrik hatlarını kesme planları konusunda uyarıda bulunan Lazzarini, İsrail'in su ve elektrikleri kesme planının UNRWA'ya ait eğitim ve sağlık tesislerini de kapsayabileceğine dikkati çekti.
Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı kararının, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde UNRWA'nın çalışmalarını kolaylaştırma taahhüdünü hatırlattı.
İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.
İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.