Dolar
43.18
Euro
50.28
Altın
4,640.32
ETH/USDT
3,366.00
BTC/USDT
97,240.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

UNRWA, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bünyesinde faaliyet gösteren bir sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatmasını, "uluslararası hukuku hiçe sayma" olarak nitelendirdi.

Muhammed Ata, Mahmut Geldi  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

İstanbul
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini baskın düzenleyerek kapatmasına tepki gösterdi.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kudüs'teki sağlık merkezinin bulunduğu binanın UNRWA'ya ait olduğunun altını çizen Lazzarini, İsrail'in söz konusu adımını "uluslararası hukuku ve BM'yi hiçe sayma" olarak değerlendirdi.

İsrail makamlarının bahsi geçen sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatma talimatı verdiklerini aktaran Lazzarini, "Bu da Filistinli mültecilerin bu süre zarfında temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in su ve elektrik hatlarını kesme planları konusunda uyarıda bulunan Lazzarini, İsrail'in su ve elektrikleri kesme planının UNRWA'ya ait eğitim ve sağlık tesislerini de kapsayabileceğine dikkati çekti.

Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı kararının, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde UNRWA'nın çalışmalarını kolaylaştırma taahhüdünü hatırlattı.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

Doğu Kudüs'te şiddetli yağış nedeniyle evlerini su basan 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki şiddeti 2025’te yüzde 25 arttı

UNRWA, İsrail'in uluslararası STK'ların Gazze'ye erişimini kısıtlamasının risklerini vurguluyor

UNRWA, İsrail'in uluslararası STK'ların Gazze'ye erişimini kısıtlamasının risklerini vurguluyor
Mescid-i Aksa, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in politikalarıyla yeni bir tehditle karşı karşıya

Mescid-i Aksa, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in politikalarıyla yeni bir tehditle karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet