Dolar
43.84
Euro
51.78
Altın
5,158.15
ETH/USDT
1,923.80
BTC/USDT
66,237.00
BIST 100
14,102.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan 5 medya platformunu yasakladı

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan Filistinli 5 medya platformunu yasakladığını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan 5 medya platformunu yasakladı

Kudüs

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla, Arapça yayın yapan "El-Asima el-İhbariye", "Miraç", "Kudüs Pusulası", "Kudüs Meydanı" ve "Kudüs Plus" isimli yayın ağlarına yasak getirildi.

Tel Aviv'in yasakladığı Filistinlilere ait yayın ağlarının merkezi Kudüs'te bulunmuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Kanal-12 televizyonunun konuya ilişkin haberinde, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), yüz binlerce takipçisi olan bu medya platformlarını "terör listesine" almaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da söz konusu medya platformlarının terör listesine alınmasını imzaladığına işaret edilen haberde, Başsavcının da bunun önünde hukuksal bir engel olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Kudüs'le ilgili yayın yapan medya platformlarının "Hamas'ın bir kolu gibi çalıştığı" iddiasında bulunulan haberde, İsrail'in yasak kararının gerekçesi ise "Kudüs kentinde ve Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapıldığı" savunuldu.

Bu karar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izole etmeyi hedefliyor

Yasaklanan medya platformlarından El-Asima el-İhbariye'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasak kararına tepki gösterildi.

İsrail kararı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yayınların askıya alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, Kudüs'ün medya platformlarını yasaklama adımı atmakla baskı ve susturma siciline bir yenisini daha ekledi. İsrail, bu kararla Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izole etmek, onları hedef göstermek ve haberlerini dünyadan gizlemek amacıyla platformları yasakladı."

Asima el-İhbariye'nin Kudüs'teki yerel çabalarla yayın hayatına başlatılan bağımsız bir medya platformu olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri dünyaya duyurmaya çalıştıklarına dikkati çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filistinli çocuklar, cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak ramazanı değerlendiriyor

Filistinli çocuklar, cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak ramazanı değerlendiriyor

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan 5 medya platformunu yasakladı

Gazzeliler, İsrail saldırılarında öldürülen 312 imamın yokluğunu ramazanda daha derinden hissediyor

Fetih yetkilisi Saydam, İsrail’in Batı Şeria’daki "arazileri gasp" kararını değerlendirdi

Fetih yetkilisi Saydam, İsrail’in Batı Şeria’daki "arazileri gasp" kararını değerlendirdi
Axios: Demokrat Partinin raporuna göre Biden'ın İsrail'e destek politikası Harris'e oy kaybettirdi

Axios: Demokrat Partinin raporuna göre Biden'ın İsrail'e destek politikası Harris'e oy kaybettirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet