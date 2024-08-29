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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskını ikinci gününde devam ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 BM çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ali Semerci  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
UNRWA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 BM çalışanı öldürüldü

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, UNRWA konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM kurumlarının, içlerinde 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş insan bulunmasına rağmen, İsrail'in saldırılarının başladığından bu yana yaklaşık 464 saldırıya maruz kaldığı, saldırılarda 212 BM çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Söz konusu saldırılarda ayrıca 563'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve yaklaşık 1790 Filistinlinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 600 bin çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşulların, yerinden edilmiş Filistinliler arasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılması nedeniyle felaket durumda olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

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