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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Gıda Programı, ekipleri ateş altında kaldığı için personelinin Gazze'deki hareketini durdurdu

BM Dünya Gıda Programı (WFP), dün İsrail'in Vadi Gazze köprüsündeki kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir ekibinin ateş altında kalmasının ardından "çalışanlarının Gazze'deki hareketliliğini" ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.

Barış Seçkin  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Dünya Gıda Programı, ekipleri ateş altında kaldığı için personelinin Gazze'deki hareketini durdurdu

Roma

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programından (WFP), yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze köprüsündeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, WFP ekibinin Gazze'nin merkezi bölgesine yönlendirilen insani yardım malzemeleri taşıyan kamyon konvoyuna eşlik ettikten sonra Kerem Ebu Salim'den dönerken, iki zırhlı araçla seyir halindeyken ateş altında kaldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Açıkça işaretlenmiş olmasına ve İsrail makamlarından yaklaşmak için birçok izin alınmış olmasına rağmen araç, İsrail Savunma Güçleri (IDF) kontrol noktasına doğru ilerlerken doğrudan ateş altında kaldı. Sürücü tarafına 5, yolcu tarafına 2 ve diğer kısımlara 3 olmak üzere araca en az 10 kurşun isabet etti. Araçta bulunan çalışanlardan hiçbiri yara almadı."

Bu durumun yaşanan ilk güvenlik olayı olmadığı ifade edilen açıklamada, "Gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bir kontrol noktası yakınında doğrudan bir WFP aracına ateş açıldığı ilk olaydır. Bu olay, Gazze Şeridi'nde hızla daralan insani alanın acı bir hatırlatıcısı olmuştur. Artan şiddet, hayat kurtarıcı yardımları sağlama kabiliyetimizi tehlikeye atıyor. Zaten kritik olan durum, kısıtlı erişim ve artan risklerle daha da kötüleşmekte ve bu da çaresiz durumdaki insanlara ulaşan gıda tedarikinin azalmasına yol açıyor." ifadeleri yer aldı.

WFP İcra Direktörü McCain: Bu kesinlikle kabul edilemez

BM kuruluşunun açıklamasında görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, "Bu, kesinlikle kabul edilemez ve WFP’nin Gazze’deki ekibinin hayatını tehlikeye atan gereksiz güvenlik olaylarının sonuncusudur. Dün geceki olayların da gösterdiği gibi, mevcut çatışma önleme sistemi başarısız oluyor ve bu daha fazla devam edemez. İsrail makamlarını ve çatışmanın tüm taraflarını, Gazze’deki tüm yardım görevlilerinin güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada ayrıca insani yardım görevlilerinin giderek daha fazla ateş altında kaldığı ve Gazze'de hayat kurtarıcı yardım ulaştırmada çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalındığı belirtilerek, sıkça verilen tahliye emirlerinin hem aileleri hem de onları desteklemeyi amaçlayan gıda yardım operasyonlarını yerinden ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye, insani yardım çalışanlarının korunmasını sağlamaya ayrıca hayati ve hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma taahhütlerine uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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