Dolar
34.05
Euro
37.85
Altın
2,505.67
ETH/USDT
2,478.90
BTC/USDT
58,644.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik geceden beri sürdürdüğü saldırılarda 39 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir eve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği ve bazıların yaralandığını aktaran Basal, Han Yunus'un doğusunda başka bir evi hedef alan hava saldırısında da en az 3 Filistinlinin öldüğü, birkaç kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin Han Yunus'a gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Tanıklar, İsrail'in saldırıları sonucu 9 kişinin öldüğü ve Han Yunus'un doğu bölgesinden insanların göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir aracı hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Delal ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında biri kadın, 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde toplanan vatandaşlara İHA'yla düzenlenen saldırıda da biri çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de İsrail savaş uçakları, Filistinli sivillerin yaşadığı bir evi bombaladı. Hastane kaynakları, söz konusu saldırıda bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Ziyade ailesine ait bir eve düzenlene hava saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli öldü

Fransa Başhahamı hakkında "Gazze'deki soykırımı savunduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Fransa Başhahamı hakkında "Gazze'deki soykırımı savunduğu" gerekçesiyle suç duyurusu
Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor

Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor

Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor

Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet