Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,523.30
BTC/USDT
59,136.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA: İsrail, Ajansı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail hükümetini, UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası yürütmek için Google'da reklam satın almakla suçladı.

Irmak Akcan  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
UNRWA: İsrail, Ajansı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Wired sitesinin "İsrail, BM'nin Gazze'ye en çok yardım eden kurumunu itibarsızlaştırmak için Google reklamları satın alıyor" başlıklı haberini alıntılayarak, İsrail hükümetinin "UNRWA'yı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

İsrail'in UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası düzenlemek için Google'da reklam satın aldığını ifade eden Lazzarini, bunun sadece Ajansın itibarını değil çalışanlarının hayatlarını da tehlikeye attığını vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in yanlış bilgi yaymaya yönelik bu kasıtlı çabalarının durdurulması ve buna ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğini kaydederek, sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

UNRWA USA Direktörü Mara Kronenfeld, Wired sitesine 26 Ağustos'ta verdiği röportajda, İsrail hükümetinin, UNRWA USA'ya yönelik internet aramalarına verilen reklamları finanse ederek bu kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üst kademe kamu yöneticilerinin atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor
Azerbaycan'dan gelen 30 şehit ailesi Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler: Şanlı donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir

Benzer haberler

UNRWA: İsrail, Ajansı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor

UNRWA: İsrail, Ajansı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları sürüyor

Lise öğrencisi naht sanatıyla hazırladığı tabloların gelirini Gazze'ye bağışladı

İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinli öldü
Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı
Filistinli kuruluşlara göre İsrail yargısı Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştiriyor

Filistinli kuruluşlara göre İsrail yargısı Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet