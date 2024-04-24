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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
UNRWA, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırdı

İstanbul

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle Gazze'nin kuzeyine tıbbi malzeme ve su arıtma desteği için tehlikelerle dolu bir insani yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na insani yardımların ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'nin tüm bölgelerinde hayat kurtarmak için insani yardımların bel kemiğini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze halkının hayatının kurtarılması için ateşkesin tek ümit olduğu vurgulandı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.

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