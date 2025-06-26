İran, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından İzadi'nin öldüğünü teyit etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanlarından Muhammed Said İzadi'nin İsrail saldırısında öldüğü doğrulandı.
İstanbul
İran resmi haber ajansı IRNA, Kudüs Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanlarından İzadi'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 28 Haziran Cumartesi günü Tahran'da düzenlenecek resmi tören sonrası İzadi'nin 3 Temmuz'da Kum kentinde toprağa verileceği kaydedildi.
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İsrail ordusu, 21 Haziran'da İran'ın Kum kentine gece yarısı düzenlediği hava saldırısıyla, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e sürpriz saldırısının mimarlarından olduğunu öne sürdüğü İzadi'yi hedef aldığını duyurmuştu.
İzadi'nin uzun süreli bir istihbarat çalışmasının ardından Kum kentinde kaldığı güvenli bir evde öldürüldüğü iddia edilmişti.
Kudüs Gücü komutanlarından İzadi'nin "Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı" öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.