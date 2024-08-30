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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA, Gazze'de çocuklara aşı yapılırken İsrail'in saldırıları konusunda uyardı

UNRWA, çocuk felcine karşı yapılması planlanan aşı kampanyası sırasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde askeri saldırı düzenlemesinin olumsuz sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
UNRWA, Gazze'de çocuklara aşı yapılırken İsrail'in saldırıları konusunda uyardı

İstanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı Lucy Wattridge'in "X" platformunda yayınlanan açıklamasında, "Gazze'de yapılacak çocuk felci aşısı kampanyası sırasında herhangi bir askeri saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının çocuklara aşı sağlama yeteneğini etkileyeceği" belirtildi.

İsrail'in olası saldırısının sonuçlarının sadece Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için değil, tüm bölge ve bu savaşta yeterince acı çeken herkes için felaket olacağı aktarılan açıklamada, "Çocuklara aşı yapmak için acilen ateşkese ihtiyacımız var, rehinelerin (Gazze'deki İsrailli esirler) evlerine ve ailelerine dönmeleri gerekiyor ve herkes için ara vermeye ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının Deyr el-Belah Valiliği'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Ebu Ramadan, kampanyanın 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar Han Yunus Valiliği'nde yapılacağını, ardından 9 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNRWA işbirliğiyle Filistin'in güney vilayetlerinde aşılama kampanyasına öncülük ettiğini dile getiren Ebu Ramadan, aşının tamamen güvenli olduğuna dikkati çekti.

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