UNRWA, Gazze Şeridi'nde 625 bin çocuğun bir eğitim yılı boyunca okula gidemediğini açıkladı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle bir eğitim yılını kaybettiğini belirtti.
İstanbul
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yönetilen Küresel Acil Durumlar ve Uzun Süreli Krizlerde Eğitim Fonu olan "Education Cannot Wait" adlı kuruluşa konuştu.
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İsrail saldırılarının, her iki kişiden birinin çocuk olduğu Gazze Şeridi'ndeki çocukları ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Lazzarini, saldırılar sonucu binlerce çocuğun öldürüldüğünü, binlercesinin de uzuvlarını kaybederek engelli kaldığını kaydetti.
Lazzarini, "Gazze'de 300 bini UNRWA öğrencisi olmak üzere 625 bin çocuk, İsrail saldırıları nedeniyle bir eğitim yılı boyunca okula gidemedi." ifadelerini kullandı.
UNRWA okullarının neredeyse yüzde 70'inin bombalandığı bilgisini veren Lazzarini, bu durumun da uluslararası insancıl hukukun açıkça göz ardı edildiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.