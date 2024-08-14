İsrail basınına göre ABD, İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılması için yeni bir öneri sunacak
ABD yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yeni bir öneri sunacağı belirtildi.
Ankara
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde, esir takası ve ateşkes müzakereleri kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen görüşmeye dair haber yayımlandı.
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Haberde, Doha'da yapılacak müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu vurgulandı.
ABD yönetiminin ayrıca yarınki görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı kaydedildi.
Haberde, ABD yönetiminin sunacağı yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi.
Washington'un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.
ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.
İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.