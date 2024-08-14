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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı: Gazze'deki ateşkes için kaybedilecek zaman ve geçerli bir mazeret kalmadı

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Lübnan'daki çatışmaların durdurulması için daha fazla kaybedilecek bir zamanın olmadığını söyledi.

İdiris Okuduci  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı: Gazze'deki ateşkes için kaybedilecek zaman ve geçerli bir mazeret kalmadı

Beyrut

Hochstein, geldiği Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Berri ile görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenleyen Hochstein, Beyrut'a son olarak haziran ayında ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını söylemiştim. Diplomatik çözüm ulaşılabilir ve ivedi olarak şart. Maalesef aradan geçen süre zarfına rağmen bu durum halen geçerliliğini koruyor. Diplomatik çözümün halen gerçekleşebileceğine inanıyoruz çünkü özellikle Lübnan ve İsrail halkı başta olmak üzere kimsenin İsrail ve Lübnan arasında topyekûn bir savaşı istemediğine inanıyoruz."

Berri ile Lübnan, Mavi Hat (İsrail-Lübnan sınırı) ve tüm bölge üzerindeki gerilimin düşürülmesinin gerekliliği üzerinde yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Hochstein, "Başkan Biden da esir takası ve acil ateşkes için büyük bir efor sarf ediyor. Bu yüzden yeniden görüşmelerinin başlatılması için bu hafta beni bölgeye gönderdi." dedi.

ABD'li Kıdemli Danışman, "Lübnan Meclis Başkanı ile Gazze'de bir ateşkesin önünü açacak masadaki anlaşmanın çerçevesi hususunda, her ikimiz de daha fazla kaybedilecek bir zamanın, gecikme ve geçerli bir mazeretin hiçbir taraf için kalmadığına inanıyoruz. Anlaşma aynı zamanda Lübnan'da bir diplomatik çözüme de yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında topyekûn bir savaştan uzak durulması mümkün müdür" sorusuna Hochstein, "Öyle olacağını umuyor ve inanıyorum." yanıtını verdi.

Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana 5 kez Beyrut ve Tel Aviv'de taraflar arasında arabulucu olarak görüşmeler gerçekleştirdi.

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