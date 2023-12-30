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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti.

Raşa Evrensel, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz Fotoğraf: Abed Zagout/AA

İstanbul

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformu hesabında, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı.

Gazze halkının ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade eden White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

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