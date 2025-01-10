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Dünya

UNICEF'den 2025'te Sudan'da 3,2 milyon çocuğun akut kötü beslenmeye maruz kalacağı uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da 5 yaş altı 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
UNICEF'den 2025'te Sudan'da 3,2 milyon çocuğun akut kötü beslenmeye maruz kalacağı uyarısı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

New York

BM Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sudan'ın en fazla yerinden edilen çocuk krizinin yaşandığı ülke olduğuna dikkati çeken Dujarric, çatışmalar nedeniyle 5 milyon çocuğun yerinden edildiğini ifade etti.

Dujarric, UNICEF'in Sudan'da 5 yaş altındaki 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulunduğunu aktardı.

Annelerin barınak ve gıda bulmak için bazen 20 gün yürüdüğünü belirten Dujarric, aileler ve toplumların şiddetin yükünü çekmek zorunda kaldığını belirtti.

Dujarric, gıda ve temel hizmetlere erişim engelinin daha fazla ölüme yol açacağı konusunda uyardı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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