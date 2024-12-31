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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze'de artan soğuklar ve yetersiz kaynak nedeniyle daha fazla çocuk ölebilir

UNICEF, 23 Aralık'tan bu yana Gazze'de soğuk ve yetersiz barınak nedeniyle ölen bebek sayısının 7'ye yükseldiğini belirterek, artan soğuklar ve yetersiz kaynaklar nedeniyle daha fazla bebek ve çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
UNICEF: Gazze'de artan soğuklar ve yetersiz kaynak nedeniyle daha fazla çocuk ölebilir

New York

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İletişim Yöneticisi Ricardo Pires, AA muhabirine Gazze'de donarak ölen bebeklerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Önlenebilir olan bu ölümlerin gerçekleşmesinin ailelerin ve çocukların 14 aydır mücadele ettiği koşulların bir göstergesi olduğuna işaret eden Pires, "Sıcaklığın daha fazla düşeceği göz önünde bulundurulursa, maalesef insanlık dışı muameleye maruz kalan ve soğuktan korunmayan daha fazla çocuk ve bebeğin hayatını kaybetmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

Pires, 23 Aralık'tan bu yana Gazze'de soğuk ve yetersiz barınak nedeniyle ölen yeni doğan ve bebek sayısının 7'ye yükseldiğini, saldırılar altında yetersiz barınma ile sağlık hizmeti ve yeterli gıda bulunmadan yaşayan çocukların dondurucu soğuklara karşı korunma donanımına sahip olmadığını belirtti.

Tehlikenin yeni doğanlar, bebekler ve rahatsızlığı bulunan çocuklar için çok daha büyük olduğu uyarısını yapan Pires, UNICEF ekiplerinin sahada gerekli tüm yardımı yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Pires, "Ancak, insani yardım örgütlerinin gerekli boyutta hayat kurtarıcı yardım sağlama yetkisi son derece kısıtlı." bilgisini verdi.

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