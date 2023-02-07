Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinden "deprem sonrası dayanışma" çağrısı
Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "dayanışma ve yardım seferberliği" çağrısında bulundu.
İstanbul
İstanbul merkezli UMAD, "deprem ve görevlerimiz" başlıklı bir basın bildirisi yayımladı.
Bildiride, başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere pek çok yerde yıkıma sebep olan deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu ve çok sayıda kişinin enkaz altında kurtarılmayı beklediği kaydedildi.
Çetin bir imtihandan geçildiği ancak milletçe bu tür büyük yıkımların üstesinden gelindiği hatırlatılan bildiride, "Bu depremde felakete uğrayan kardeşlerimize yardım seferberliği başlatalım. Elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi yapılan her bir yardım kırıntısını muhterem ve mübarek bilerek ve kabul ederek sahaya inelim. Kardeşlerimizin yaralarını saralım. İmkanı olan kardeşlerimiz evlerini, yurtlarını, misafir odalarını ihtiyaç sahiplerine açsın. Bugün seferberlik günüdür. İhtiyacı olanlara ensar olma zamanıdır." ifadelerine yer verildi.
Bildiride hocalara, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına da "felaketzedelere moral desteğinde bulunma ve onları teselli etme" çağrısı yapıldı.
Bildiride ayrıca felakette göçük altında kalarak ölenlere Allah Teala'nın hükmen şehitlik mertebesi vermesi, yaralılara acil şifalar niyaz edilirken, yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.