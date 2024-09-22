"Uluslararası kuruluşların yenilenmesi" temasıyla toplanan BM Geleceğin Zirvesi başladı
Uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nin New York'taki açılışında 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan "Gelecek Paktı" kabul edildi.
Birleşmiş Milletler/Ankara
BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen BM Geleceğin Zirvesi başladı.
- BM ülkelerinin liderleri, küresel kuruluşların yenilenmesini görüşmek için Geleceğin Zirvesi'nde buluşacak
Zirvenin açılışında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlarla ilgili bir dönüm noktasında olduklarını ve ortak bir iradeyle çözüm yönünde somut adımlar atmaları gerektiğini kaydetti.
Geleceğin Zirvesi'ni ve bu kapsamda gündeme gelen Gelecek Paktı'nı çok önemsediğini aktaran Guterres, küresel sorunlarla birlikte her zaman bir umut bulunduğunu ve üye ülkelerin iradesiyle birlikte bu umudu canlı tutacaklarını belirtti.
Guterres, "Geleceğin Zirvesi bize az önce kabul edilen bir pakt ortaya çıkardı. Bu pakt sadece acil krizlere çözüm bulma vaadimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir küresel düzen için temel atma vaadimizi de temsil ediyor." dedi.
BM Genel Sekreteri, Gelecek Paktı'nın özellikle uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren başlıklarda önemli bir araç olacağına inandığını söyledi.
Gelecek Paktı
Oturumun başlangıcında, 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan Gelecek Paktı anlaşması oylamaya sunuldu. "Sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma finansmanı, uluslararası barış ve güvenlik, bilim, teknoloji ve dijital işbirliği, gençler ve gelecek nesiller ile küresel yönetişimin dönüştürülmesi" gibi başlıkları kapsayan anlaşma, 143 evet oyuyla kabul edildi.
Müzakerelere dahil olan temsilciler, üye ülkelerin özellikle silahsızlanma, BM Güvenlik Konseyi reformu ve mali kuruluşların yapılandırılmasına ilişkin bölümlerde anlaşma sağlayamadığına işaret ediyor.
Zirveye Türkiye de katılıyor
Türkiye'nin de katıldığı BM Geleceğin Zirvesi'nde başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların küresel sorunların çözümünde oynaması gereken rollere ilişkin Ankara'nın pozisyonunun bir kez daha ortaya konması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün zirve kapsamında düzenlenen diyalog toplantısına katılarak başta Gazze'deki insani kriz olmak üzere küresel sorunlara yönelik bir konuşma yapması bekleniyor.
Vietnam Devlet Başkanı To Lam, BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu
Zirvede konuşan Lam, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda sürdürülebilir kalkınma ve insan yararının ön planda yer alması gerektiğine işaret etti.
Lam, "Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler toplumsal ilerlemeyi desteklemeli ve insan odaklı olmalı." ifadesini kullandı.
Bilim ve teknolojideki ilerlemenin diğer uluslara karşı silah olarak kullanılmaması ya da ulusların barış, kalkınma, eşitlik ve adalet isteklerini baltalamaması gerektiğini belirten Lam, "Odağımızı silahlara yatırım yapmaktansa sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm ile kamu mallarını herkesin yararına olacak şekilde geliştirmeye kaydırmalıyız." dedi.
Lam, ülkesinin barış ve adil kalkınmanın olduğu bir dünya inşa etmeye yönelik kolektif çabalara aktif şekilde katıldığını kaydetti.
Maldivler Devlet Başkanı Muizzu: "Gelecek nesiller, Gazze'deki soykırım savaşını durdurma cesaretinin gösterildiği bir gelecek talep ediyor"
Zirvede yaptığı konuşmada 3 noktaya dikkati çeken Muizzu, ilk olarak gençlerin küresel anlamda önemini vurguladı. Muizzu, gençlerin bugünü şekillendirip yarının dünyasına liderlik edeceğini, gençler için yapılan yatırımların önem taşıdığını kaydetti.
İkinci olarak iklim değişikliğinin hem bugün hem de gelecek nesiller için en büyük tehdit olduğunu ifade eden Muizzu, iklim değişikliğinin dünyadaki gençlerin yaklaşık yüzde 62'sini etkilediğini ve aşırı hava olaylarının son 50 yılda 153 milyar dolardan fazla kayba neden olduğunu söyledi.
Maldivler Devlet Başkanı, BM Geleceğin Zirvesi kapsamında iklim değişikliği ve kaynakların korunması alanında daha önceden verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.
Muizzu, üçüncü olarak küresel anlamda herkes için çalışan bir finansal sistemin önemini vurgulayarak, "Yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanına ihtiyacımız var." dedi.
Muhammed Muizzu, "Gelecek nesiller, Gazze'deki soykırım savaşını durdurma cesaretinin gösterildiği, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye kabul edildiği, BM'nin insan hakları suçlularından hesap sorma cesaretini gösterdiği, eşit, yenilikçi ve gerçekçi bir gelecek talep ediyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.