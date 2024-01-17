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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'da 7,7 milyondan fazla kişi zorla yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Nisan 2023'ten bu yana savaşın yaşandığı Sudan'da 7,7 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'da 7,7 milyondan fazla kişi zorla yerinden edildi

Cenevre

Pope, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma finansman çabalarını hızlandırma ve Sudan'da 9 aydır süren çatışmanın mağduru olan milyonlarca sivili göz ardı etmeme çağrısında bulundu.

"Sudan'da yaşanan dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için acilen koordineli ve sürekli bir insani müdahaleye ihtiyaç var." ifadesini kullanan Pope, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışma nedeniyle 7,7 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini belirtti.

Pope, bunlardan 6 milyonunun ülke içinde yerinden edildiğini, 1,7 milyondan fazla Sudanlının ise komşu ülkeler Güney Sudan, Çad, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'ya kaçtığını bildirdi.

"Sudan'da insanların hayatlarını onurlu bir şekilde yeniden inşa edebilmeleri için bir ateşkese ihtiyaç var. Böylesine yıkıcı çatışmalardan etkilenen milyonlarca insanın acılarına sırtımızı dönmemeliyiz." değerlendirmesinde bulunan Pope, Sudan'a hayat kurtarıcı yardımları sağlamaya devam etmek ve uzun vadeli çözümün sağlanması için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

IOM, 2024'te Sudan'daki çatışmadan etkilenen 1,2 milyon kişiyi desteklemek için 307 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7,4 milyon kişi de yerinden edildi.

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