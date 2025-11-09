Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi'ne 48 ülkeden kurum ve kuruluş katılacak

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi'ne 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisi katılacak.

Fırat Taşdemir  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Ankara

AA muhabirinin TDV'den aldığı bilgiye göre, Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, "Gazze'nin Geleceği" temasıyla 11 ve 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Zirveye, ulusal ve uluslararası yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve medya temsilcileri katılacak.

Türkiye ve 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağlayacağı zirvede 400'den fazla katılımcı yer alacak.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin, insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.

İki gün sürecek zirvede düzenlenecek 5 çalıştayla Gazze'de kapsamlı ve sistemli insani yardımla ilgili tüm başlıklar müzakere edilecek.

Zirvenin sonunda sonuç bildirgesi açıklanacak.

