Dolar
41.71
Euro
48.50
Altın
4,036.13
ETH/USDT
4,477.30
BTC/USDT
122,500.00
BIST 100
10,830.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Brüksel Temsilcisi Montserrat Carreras, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılında, gidişatı değiştirebilecek tek etkenin Tel Aviv'e yaptırım uygulamak olduğu mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Carreras, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan eylemlerinin soykırım olduğunu ispatlamak amacıyla Aralık 2024'te yayımladığı rapora atıfta bulunan Carreras, "Soykırımı uzun süredir kınıyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçek bir soykırım yaptığını, yapmakta olduğunu ve yapmaya devam ettiğini açıklayan bir rapor yayınladık. Zira artık tıbbi bakıma, suya ve yiyeceğe erişim yok." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Carreras, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğramasına ilişkin, "Filoya katılan insanların cesaretini ve insanlığını kutluyoruz. Hükümetlerin, bizim hükümetlerimizin, İsrail'e bu soykırımı durdurması, Gazze halkına yaşattıkları acıyı durdurması için yapamadığı baskıyı onlar yapıyorlar. " diye konuştu.

Filonun iki yılın ardından Gazze halkına umut vermeyi amaçladığını belirten Carreras, "Bence bunu mümkün kıldı ve her şeyden önce uluslararası hukuku yeniden tesis etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Carreras, İsrail'in filoyu durdurarak yolcularını hapishaneye gönderdiğine dikkati çekerek "Açıkça görülüyor ki, İsrail bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etti." değerlendirmesini yaptı.

Bu durum karşısında uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Carreras, şöyle devam etti:

"Bu da yaptırımların uygulanması anlamına geliyor. Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nın iptali, ekonomik yaptırımlar ve işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerden tüm ithalatın ve finansman akışının durdurulması gerekiyor. Tüm silah ticaretini durdurmalıyız. Bu ciddi suçların tüm faillerinin tutuklanması için destek sağlamak ve her şeyden önce bunu dile getirmek önceliklidir. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) destek sağlamak önemlidir."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi yaralandı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in bu tarihten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 542 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu yıl çıkan 6 bin 800 orman yangınında toplam 80 bin hektar alan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptıkları meşru müdafaa değil planlı soykırım ve terördür
Kurtulmuş: Özgürlük Filosu'ndaki arkadaşlarımıza zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ekonomisini de vuruyor

İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ekonomisini de vuruyor

UNRWA, Gazze'de 2 yıldır devam eden insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı

Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, dikkatleri Gazze'deki soykırıma çekmeyi başardıklarını söyledi

Hamas: Ateşkes ve esir takası anlaşması sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor

Hamas: Ateşkes ve esir takası anlaşması sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor
Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti

Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti
Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet