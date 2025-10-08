Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNRWA, Gazze'de 2 yıldır devam eden insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) paylaştığı görüntü, İsrail'in 2 yıldır saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım nedeniyle ortaya çıkan insani kriz ve yıkımın görüntüsünü gözler önüne seriyor.

Mustafa Deveci  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
UNRWA, Gazze'de 2 yıldır devam eden insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki insani kriz ve yıkıma dair görüntüleri paylaştı.

Gazze'de görev yapan UNRWA ekiplerine ait araçların kamera kayıtlarından oluşturulan görüntü, İsrail saldırıları sonrası bölgede yaşanan ağır yıkım dikkati çekiyor.

Bazı cadde ve mahallelerde neredeyse tüm ev ve binaların hasar almış durumda. İsrail saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin yol kenarında kaldığı görülüyor.

Yıkım ve katliamların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatın parçası haline gelen Filistinlilerin zorunlu göçü de UNRWA kamerasına yansıyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin beyaz bezlerle elleri havada bir yerden başka bir yere göç ettiği dikkati çekiyor.

UNRWA çalışanlarının bazı telsiz ve araç içi konuşmalarına da yer verilen görüntüde, bir görevlinin İsrail'in yıktığı okula ilişkin "Bir başka okul gitmiş." dediği duyuluyor.

İsrail askerlerinin Gazze'de bir sokaktan geçmeye çalışan UNRWA konvoyu yakınına uyarı ateş açtığı anlara ait görüntüde yer alıyor.

Paylaşımda, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okulların defalarca bombalandığı ve kuruma ait çok sayıda yapının da yıkıldığı kaydedildi.

