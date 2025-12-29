Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Ekip  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı

Gazze/Ramallah

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının Gazze'deki ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgede düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Refah kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla vurulurken, Gazze kentinin doğusu da hedef alındı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 418 sivil yaşamını yitirdi 1141 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da zırhlı araçla arabasına çarptığı Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde İsrail ordusuna ait bir askeri aracın Fadi Marvah'a ait otomobile çarptığı belirtildi.

Otomobilin ciddi zarar gördüğü ve Filistinli vatandaşın yaralandığı aktarılan haberde, Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra Marvah'ı hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin'in Sesi Radyosu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 61 yaşında ve ayağından engelli Said el-Amur'a kötü muamelede bulunan İsrail askerlerinin görselini, sosyal medya hesabında yayımladı.

Ayağı kesik ve 2 baston kullanarak yürümeye çalışan Amur, İsrailli bir asker tarafından yere düşürüldükten sonra tekmelenirken diğer bir asker de kendisine silahını doğrultuyor.

İsrailli askerlerin kötü muamelesine maruz kalan Amur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen nisan ayındaki silahlı saldırılarında ayağını kaybetmişti.

Birçok kez yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Amur, son olarak 2 hafta önce İsrailli biri tarafından darbedilerek yaralanmıştı.

