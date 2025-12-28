Dolar
Dünya

Gazze'de şiddetli yağış sonrası çadırları yine sular altında kalan Filistinliler prefabrik ev istiyor

Filistinli Sami Asliye, "Prefabrik eve ihtiyacımız var. Çadırlar bizi yağmurdan veya rüzgardan korumuyor. Kışın başından bu yana çadırımız üçüncü kez sular altında kaldı." dedi.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Gazze'de şiddetli yağış sonrası çadırları yine sular altında kalan Filistinliler prefabrik ev istiyor Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çadırları bir kez daha sular altında kalan Filistinliler, prefabrik ev istiyor.

İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ya da göçe zorlanana yüz binlerce Filistinli, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de derme çatma çadırlarda üçüncü kışını geçiriyor.

Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına, abluka ve yıkım altında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinlilerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Gazze bu yıl kış mevsiminin başından beri üçüncü kez şiddetli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde, daha önce İsrail saldırılarında kısmen yıkılan bir binanın ayakta kalan duvarı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yakındaki bir çadırın üzerine çöktü. Olayda 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

"Prefabrik eve ihtiyacımız var"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yıpranmış bir çadırda kalan Sami Asliye, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar karşısında ailesini koruyamadığını söyledi.

Kaldıkları çadırı defalarca su bastığını dile getiren Asliye, "Prefabrik eve ihtiyacımız var. Çadırlar bizi yağmurdan veya rüzgardan korumuyor. Kışın başından bu yana çadırımız üçüncü kez sular altında kaldı." dedi.

"5 çocuğumu kaybettim, sığındığım çadır iki kez sular altında kaldı"

Çadırı su altında kalan Filistinli Atiyye Ferecallah, çadır hayatının zorluğunu ve yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Filistinli yaşlı kadın, durumun zorluğunu ve kaldığı kampın tamamının yardıma muhtaç olduğunu vurguladı.

"5 çocuğumu kaybettim, sığındığım çadır iki kez sular altında kaldı." diyen Ferecallah, eşinin de kendisi gibi yaşlı olduğunu, bir şey yapmaya güçleri yetmediğini dile getirdi.

Ferecallah, kendisine, ailesine ve Gazze'deki yüz binlerce yerinden edilmiş insana yardım edilmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

Filistin Meteoroloji Dairesi, bölgede rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği, sel ve kaygan zemin riskinin artacağı uyarısında bulunmuştu.

Ateşkese rağmen insani kriz derinleşiyor

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze’deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail’in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Meteoroloji uzmanları, pazartesi gününden itibaren yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze’yi vurmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda evsiz kalan on binlerce Filistinli için felaket riskinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi. Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze’de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.

