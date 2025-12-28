Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi

İsrail ordusu, beldenin altyapısına, sokaklara ve evlere büyük zarar verdi.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi

Ramallah

İsrail ordusu, cuma günü ülkenin kuzeydeki Bet Şean kentinde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından toplu cezalandırma yoluna başvurduğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, cuma gününden bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine düzenlediği saldırılar kapsamında yaklaşık 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, bölgede çok sayıda Filistinliyi açık alanda sorguya tabi tuttuktan sonra çoğunu serbest bıraktı. Bet Şean'daki araçlı ve bıçaklı saldırının faili olduğu belirtilen Filistinlinin babası ile kardeşi ise halen gözaltında tutuluyor.

Kabatiye beldesinden çekilmeye başlayan İsrail ordusu, askeri karargaha çevirdiği bazı evleri de tahliye etti.

İsrail ordusu, cuma gününden bu yana sürdürdüğü saldırılarla beldenin altyapısına, sokaklara ve evlere büyük zarar verdi.

Kabatiye Belediyesi ekipleri, İsrail ordusuna ait buldozerlerin toprak setlerle kapattığı yolları açmaya başladı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Mustafa'nın Kabatiye Belediye Başkanı Ahmed Zekarine ile telefonda görüştüğü; ilgili tüm kurumlara beldenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdiği kaydedildi.

Kabatiye'nin toplu cezalandırılması emri verilmişti

İsrail'in kuzeyindeki Bet Şean kentinde, 26 Aralık'ta araçlı ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinlinin, silahlı bir İsrailli tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Söz konusu Filistinlinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden geldiği ileri sürülmüştü.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 İsraillinin öldüğü saldırının ardından, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması talimatını vermişti.

İsrail ordusu da 26 Aralık akşamı işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde geniş çaplı saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi

