Dünya

İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bedeviler, Ben-Gvir'i taşladı

İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bedeviler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşladı.

Faruk Hanedar  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bedeviler, Ben-Gvir'i taşladı

Kudüs

Bölgeye giden Ben-Gvir, İsrail polisinin baskınlarının hedefinde olan Necef'in Tarabin kasabasındaki bedevilerin tepkisiyle karşılaştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Ben-Gvir'in polis ve ordu yetkilileri eşliğinde, polis baskınlarının hedefindeki bedevi bölgelerine yaptığı provokatif gezi protestolara neden oldu.

Protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında basın mensuplarına demeç veren Ben-Gvir, "korkmadığını ve bölgeye tekrar gideceğini" savundu.

Bölgedeki bedevilerin taşladığı İsrailli aşırı sağcı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Necef'te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz." iddiasında bulundu.

İsrail polisi, geçen aydan itibaren İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesindeki varlığını artırmaya başlamış ve bedevi kasabalarına pek çok defa baskınlar düzenlemişti.

Bölge sakinleri, kasabalarının girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail'in toplu cezalandırma yöntemini bölgede de uygulamasına tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
