Dünya

İsrail'in Somaliland kararına karşı Mogadişu'da gösteri düzenlendi

İsrail’in, Somali’nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’i tanımasına karşı Somali’nin başkenti Mogadişu’da yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Mohamud Ismail Kulane  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İsrail'in Somaliland kararına karşı Mogadişu'da gösteri düzenlendi Fotoğraf: Abuukar Mohamed Muhidin/AA

Mogadişu

Başkent Mogadişu'da Taleh bölgesinde toplanan kalabalık, Somali milli marşıyla gösteriye başladı.

İsrail’in kararını kınayan sloganlar atan göstericiler, Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Göstericiler, “Somali bölünemez” ve “Somaliland Somali’dir” sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriye katılan Mohamed Abor, AA muhabirine, geçmişte Etiyopya’ya toprak verilmediğini hatırlatarak, İsrail’e ya da başka herhangi bir ülkeye verilecek bir Somali toprağı olmadığına dikkati çekti.

Abor, “Somali birdir ve bir kalacaktır. Ülkemiz için canımız dahil her şeyi yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in kararının Somali halkı tarafından kabul edilemez olduğunu belirten Abdi İsmail ise "Bu karar, Somali’nin egemenliğine açık bir saldırıdır. Somaliland bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Hiçbir ülkenin bunu tek taraflı tanıma hakkı yoktur." dedi.

Abdi, uluslararası toplumun söz konusu karar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

⁠İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

