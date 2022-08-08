Dolar
17.97
Euro
18.34
Altın
1,788.37
ETH/USDT
1,768.70
BTC/USDT
23,917.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 08.08.2022
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Moskova

Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 150 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu
Ukrayna'dan 6 ayın ardından Türkiye'ye gelen 'Polarnet'in kaptanı Alibeyler: Vatanımızı görmek bana ayrı bir keyif verdi
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Benzer haberler

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk

Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti

Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti
Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor
Türkiye'nin ihracat artışında Rusya başı çekti

Türkiye'nin ihracat artışında Rusya başı çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet