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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın İrpin kentinden sivillerin tahliyesi sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Davit Kachkachishvili   | 26.03.2022
Ukrayna'nın İrpin kentinden sivillerin tahliyesi sürüyor Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Kiev

İrpin kentindeki ağır çatışmalar arasında tahliye edilenler, Kiev'in çeşitli bölgelerinde hazırlanan özel merkezlere getiriliyor.

Sviatoşinski semtinde kurulan çadırda kalan 69 yaşındaki Boris Khijniak, 75 yaşındaki eşi Galina ile İrpin'den tahliye edildiğini söyledi.

Özbekistan'dan ticaret amacıyla yıllar önce geldiğini, daha sonra burada evlendiğini kaydeden Khijniak, kentte 30 yıldır yaşadığını ifade ederek,"İrpin'de sürekli ateş açılıyor. Hava saldırıları sürüyor." dedi.

İrpin sakinlerinden 68 yaşındaki engelli kadın Ludmila da şunları anlattı:

"Bizim orada her şey patlıyor. Şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bu yüzden kızımla beraber çıkmak zorunda kaldık. Sadece damat orada kaldı. Burada güvendeyiz. Durumumuz çok ağır."

Eşi Larisa ile tahliye edilen 89 yaşındaki Viacheslav Lipov, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı galip geleceğini, Rusya'nın imkanlarının azaldığını dile getirdi.

88 yaşındaki Larisa Lipov da "Burası güvenli. İrpin'de evlerin çatıları yanıyor. Mobilya fabrikası yanıyor. Orman ateş içinde." dedi. 

Tahliye edilenlerin yanlarında köpek ve kedileri de getirmesi dikkati çekiyor.

Tahliye merkezlerinde görev yapan gönüllüler, İrpin'den getirilen evcil hayvanların sahiplerini bulmaya çalışıyor. 

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