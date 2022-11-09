Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Rus yanlısı sözde vali yardımcısının öldüğü açıklandı
Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinin sözde Vali Yardımcısı Kiril Stremousov'un geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Moskova
Herson bölgesinin sözde Valisi Vladimir Saldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Stremousov'un bölgede geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna orduları arasında Herson bölgesindeki çatışmalar son iki ayda şiddetlenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki sivillerin tehlikeli alanlardan tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül'de ilhak etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.