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Kiev'de sirenler çalıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının başlama saati 22.00'den 17.00'ye çekildi.

Ruslan Rehimov   | 26.02.2022
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sokağa çıkma yasağının 17.00'de başlayacağını ve 08.00'de sona ereceğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm sivillerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi olarak kabul edileceği uyarısında bulunan Kliçko, sivil Kievlilerin durumu anlayışla karşılamasını ve evlerinden çıkmamalarını istedi.

26.02.2022

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Kliçko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düşmanın havadan saldıracağı uyarısında da bulunan Kliçko, zor olacağını fakat bu durumu atlatmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattığında başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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