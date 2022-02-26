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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeden kara yoluyla ayrılan vatandaşlar Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyorlar Kiev'de sirenler çalıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

Ruslan Rehimov   | 26.02.2022
Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı

Kiev

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik." diye konuştu.

26.02.2022

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır." ifadelerini kullandı.

İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

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