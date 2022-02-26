Caparov ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
Bişkek
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov ile Putin'in, Kırgız-Rus iş birliğinin gündemindeki güncel konuları görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, tarafların Ukrayna'daki mevcut durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.