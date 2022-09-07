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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı yetkililer, Kırım’daki Rus üslerinin Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı

Ukraynalı yetkililer, Kırım’daki Rus üslerinin ağustosta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu teyit etti.

Meiramgul Kussainova   | 07.09.2022
Ukraynalı yetkililer, Kırım’daki Rus üslerinin Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı

Kiev

Ukraynskaya Pravda sitesinde yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna Parlamentosu Verhovnaya Rada’nın Ulusal Güvenlik Komitesi Birinci Yardımcısı Mihayil Zabrodskiy ile Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform için makale kaleme aldı.

"2023’te askeri kampanyanın sağlanması için perspektifler: Ukrayna bakışı" konulu makalede, yetkililer Kırım’daki Rus üslerinin ağustosta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı.

Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin fiziksel anlamda Kırım topraklarına yönelik başarılı çabalarının durumu değiştirebileceğini gösterdiğine işaret edilerek, "Bu yaklaşımın doğruluğuna ikna edici bir örnek, bu yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş halini fiziksel olarak işgal altındaki Kırım topraklarına taşıması oldu. Burada Saki havaalanı başta olmak üzere düşmanın Kırım’daki hava üslerine bir dizi başarılı füze saldırısından bahsediyoruz." ifadesine yer verildi.

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