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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan AB ülkelerine 130 bin başka ülke vatandaşı girdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra Ukrayna'dan AB ülkelerine 2 milyon kişinin geldiğini, bunların 130 bininin Ukrayna vatandaşı olmadığını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.03.2022
Ukrayna'dan AB ülkelerine 130 bin başka ülke vatandaşı girdi

Brüksel

Johansson, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda Ukraynalı mültecilerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

AB'nin Ukraynalılar için 20 yıl önce çıkarılan ancak hiç kullanılmayan Geçici Koruma Yönergesini harekete geçirdiğini hatırlatan Johansson, "Savaştan kaçan herkes AB'ye girebilmelidir." dedi.

Johansson, Ukrayna sınırından herkesin AB'ye geçebildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yaklaşık 130 bin üçüncü ülke vatandaşı Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne girmiştir. Bunlar içinde Hindistanlılar, Nijeryalılar, Türkler gibi çok sayıda kişi var. Putin'in yalanlarına inanmayın. Putin'in savaşından kaçıyorsanız AB'nin kapıları size açık. Şu ana kadar 2 milyon mülteci AB'ye girmiştir. Bu kadar mülteciyi sadece 12 günde karşıladık. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse bu sayı 2015 ve 2016'da AB'nin kabul ettiği toplam kişi kadardır."

Johansson, 1 milyondan fazla kişinin Polonya'ya, 500 bin kişinin Romanya'ya, 170 bin kişinin Macaristan'a ve 130 bin kişinin Slovakya'ya gittiği bilgisini verdi.

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