Dünya

AP milletvekilleri, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısı yaptı

AB üyesi 13 ülkeden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Grönland’a yönelik açıklamalarına tepki göstererek AB ile ABD arasında gündemde olan ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
AP milletvekilleri, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısı yaptı

Brüksel

AP milletvekilleri, taleplerine ilişkin AP ve siyasi grup başkanlarına mektup gönderdi.

Mektupta, Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğu vurgulanırken Trump ve bazı yönetim yetkililerinin Grönland’ı “devralmaya” yönelik ifadelerinin, uluslararası hukuka ve kurallara dayalı uluslararası düzene açık bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Bu tür açıklamalar karşısında sessiz kalmanın dahi yanlış olacağı belirtilen mektupta, söz konusu tutumun ödüllendirilmesinin ise daha ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

“Anlaşmanın onaylanması Trump’ı ödüllendirmek olur”

AP'nin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Donald Trump arasında geçen yaz varılan ve ABD menşeli bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin ayarlanmasını ve tarife kotalarının açılmasını öngören anlaşmayı onaylama sürecinin son aşamasında olduğuna dikkat çekilen mektupta, bu sürecin şubatta Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Mektupta, Trump’ın Grönland üzerindeki iddialarını sürdürdüğü ve bu yönde atılabilecek adımları dışlamadığı bir dönemde söz konusu anlaşmanın onaylanmasının, ABD Başkanı tarafından “kişisel bir zafer” olarak sunulacağı ve bunun Trump’ın tutumunu ödüllendirmek anlamına geleceği ifade edildi.

AP milletvekilleri, mektupta bu çerçevede üç talepte bulundu: "ABD yönetiminin Grönland’a yönelik iddiaları ve tehditleri sürdüğü sürece, söz konusu anlaşmaya ilişkin tüm işlemlerin derhal askıya alınması, AP'nin, AB Konseyi, AB Komisyonu ve ABD’ye, toprak bütünlüğünü tehdit eden aktörlerle anlaşma yapmayacağını açık ve sakin bir dille iletmesi, AB Komisyonunun, AB’ye veya üye ülkelere yönelik tehditler sona erene kadar ABD ile yürütülen tüm müzakereleri durdurmasının teşvik edilmesi."

