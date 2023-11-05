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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'daki savaşta travma geçiren askerler, cephede psikolog desteği alıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle cepheye yakın noktalarda kurulan merkezlerde psikologlar, çatışmalarda travma geçiren Ukraynalı askerlere psikolojik destek sağlıyor.

Davit Kachkachishvili  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Ukrayna'daki savaşta travma geçiren askerler, cephede psikolog desteği alıyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Zaporijya

Savaşta travmalar yaşayan Ukraynalı askerler, uzman psikologlar tarafından cepheye yakın bölgelerde kurulan psikolojik destek merkezlerinde tedavi ediliyor.

Burada görevli psikologlar ise bir yandan merkezdeki askerlerle ilgilenirken diğer taraftan cephedeki birlikleri de ziyaret ederek psikolojik destek sunuyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Zaporijya bölgesinde cepheye yakın bir bölgede faaliyet gösteren psikolojik destek merkezini görüntüledi.

Merkezde görevli ve güvenlik nedeniyle soy ismini vermek istemeyen 47 yaşındaki psikolog Aliyona, AA muhabirine, merkeze gelen askerlere psikolojik ve tıbbi destek sağladıklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasından sonra orduya katıldığını belirten Aliyona, "İki yıldır buradayım. Bu merkezde askerlerin savaş travmasını atlatmasına yardım ediyoruz. Ayrıca her gün ön cephe hattındaki askerleri ziyaret ediyoruz." dedi.

Aliyona, savaş stresi ve travma gibi sorunları nedeniyle sağlık merkezine getirilen askerlere sağlık durumlarına göre ilaç, masaj, sıcak ve soğuk su terapisi gibi tedavi yöntemleri uyguladıklarını aktardı.

Durumları ağır olmayan askerlerin kısa bir sürede tekrar cephedeki görevlerine geri dönebilmeleri için çaba sarf ettiklerini belirten Aliyona, "Herkes ilaç tedavisi almıyor tabii ki. Bazılarını balık tutmaya bile götürüyoruz. Elbette herkes balık tutamayabilir ama doğa ile bağlantı kurmaları çok önemli. Bu tür tedavi de onların stresten kurtulmasına yardım ediyor. Burada psikolojik desteği alan çoğu asker görevlerine hemen geri dönebiliyor. Durumu biraz daha ağır olanların ise uygun tedavi merkezlerine gönderilmesini sağlıyoruz." dedi.

32 yaşındaki psikolog Anya ise 11 yıldır orduda görev yaptığını söyledi.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Anya, mart ayından beri "askeri psikolog" olarak görev yaptığını anlattı.

Anya, ilaç tedavisine ihtiyaç duyan askerlere yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Biz aslında mobil bir ekibiz. Sadece sağlık merkezinde değiliz. Cephedeki askerleri de ziyaret ederek gereken tedaviyi orada da uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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