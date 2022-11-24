Ukrayna'da elektriksiz kalan şehirlerde halkın imdadına 'Yenilmezlik Noktaları' yetişiyor
Rus güçlerinin dün düzenlediği saldırılarda özelikle kritik enerji altyapılarının hedef alınması sonucu Ukrayna'nın birçok şehir ve yerleşim yerinde elektrik ve su hizmetleri verilemezken, halkın imdadına "Yenilmezlik Noktaları" yetişiyor.
Dripno
Ülkede yaşanan enerji sorunları nedeniyle uygulanmaya başlanan Yenilmezlik Noktaları projesiyle ihtiyaç sahibi sivillere su, sıcak içecek, ilaç ve çocuklar için oyuncak desteği sağlanıyor.
Halkın, telefon ve diğer elektrikli aletlerini şarj etmek için getirdiği bu noktalarda ısınma ve ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor.
Ülkenin en büyük kentlerinden biri olan, bir milyonu aşkın nüfusa sahip Dnipro'da da dün akşam faaliyet göstermeye başlayan Yenilmezlik Noktaları, soğuk havanın iyiden iyiye kendini göstermeye başladığı bu dönemde halk için adeta "kurtuluş" noktası haline geldi.
Siviller, kentte telefon ve internet bağlantısı da olmadığı için bu noktalara gelerek, savaşın devam ettiği ülkedeki son gelişmeleri internete girerek öğrenmeye çalışıyor.
Dnipro'da oldukça geniş bir çadırın altında kurulan bir Yenilmezlik Noktası'na gelen Zlata Stryukova (31), 9 yaşındaki kızı ve komşunun çocuklarını ısınmaları için getirdiğini söyledi. Stryukova, "Telefon ve pilleri de burada şarj ediyoruz." diye konuştu.
Başka bir semtte açılan Yenilmezlik Noktası'na eşi ile beraber ısınmak için gelen 43 yaşındaki Sergey Tkaç ise bu tür merkezlerin açılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kent sakinlerinin buraya gelip sıcak içecek aldıklarını, telefonla yakınlarına Dnipro'daki son durumla ilgili haber vermeye çalıştıklarını dile getiren Tkaç, "Bu noktalar 24 saat açık. Her an buraya gelmek mümkün. Bu noktalar bizim için son derece büyük bir destek. Bir veya iki gün elektrik olmadan kalsak da sorun değil, dayanacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.