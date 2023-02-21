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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da Donetsk cephesinde ABD yapımı "M109" topçu sisteminin atışları görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna'da çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Donetsk cephesinde konuşlandırılan ABD üretimi "M109" kundağı motorlu obüsün atışlarını görüntüledi.

Davit Kachkachishvili   | 21.02.2023
Ukrayna'da Donetsk cephesinde ABD yapımı "M109" topçu sisteminin atışları görüntülendi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Donetsk

Yaklaşık bir yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Donetsk cephesinde bulunan Ukrayna topçu bataryaları 24 saat görev yapıyor.

Özelikle kış mevsiminde artan Rus kuvvetlerinin yoğun saldırılarını geri püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusu, savaş uçağı, helikopter, tank ve diğer ağır silahlar gibi topçu sistemlerini aktif kullanıyor.

Sıcak çatışmaların sürdüğü Bahmut ile Ugledar ve Marinka şehirleri yakınlarında konuşlanan ve Ukrayna ordusuna yardım eden atışlar yapan Ukraynalı topçu birlikleri, yerel ve yabancı topçu sistemlerini kullanıyor.

Müttefik ülkelerinin Ukrayna'ya teslim ettiği çeşitli topçu sistemleri, Donetsk cephesinin diğer noktalarında olduğu gibi Rus ordusunun ilerlemesini engellemek için Ugledar yönünde de kullanılıyor.

"7 gün 24 saat atış yapıyoruz"

AA ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden resmi izin alarak cephede yoğun şekilde kullanılan ABD üretimi topçu sisteminin savaş faaliyetini yerinde takip etti.

Bölgede bir noktada konuşlanan, Ukrayna ordusuna ait ABD üretimi "M109" kundağı motorlu obüsün bataryasının komutanı ve kod adı "Şaman" olan asker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şimdilik Ugledar yakınlarında görevde bulunduklarını belirten Şaman, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak Ukraynalı piyadelerin karadan operasyonunu desteklediklerini söyledi.

Şaman, kullandıkları topçu sisteminin ABD üretimi olan ve Norveç'in Ukrayna'ya verdiği ağır bir silah olduğunu aktararak "Bu, 155 milimetrelik 'M109' obüs 3. nesil bir topçu sistemidir." dedi.

Rus üretimi veya Sovyetler Birliği döneminde üretilen benzer topçu sistemlerine göre söz konusu obüsün daha etkili bir silah olduğunu belirten Şaman, "Uygun topla doldurduğunuz zaman 24 kilometreye kadar hedefi vurabiliyor." ifadesini kullandı.

Şaman, bulundukları bölgenin ülkedeki en hareketli cephe hatlarından biri olduğuna dikkati çekerek "7 gün 24 saat boyunca atış yapıyoruz. 10 ila 20 dakika ara verdikten sonra tekrar ateş açıyoruz." diye konuştu.

ABD yapımı bu topçu sisteminin aslında 1970'lerde kullanılmaya başlandığını belirten Şaman, 1995-2000 döneminde yapılan modernizasyon sonucu M109'ların daha etkili bir silah haline geldiğini kaydetti.

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