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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üçüncü hafta geride kalırken, Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı azami düzeyde devam ediyor.

Emre Gürkan Abay   | 18.03.2022
Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor

Moskova

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) doğal gaz sevkiyatı 1 Aralık 2021'de günlük 109 milyon metreküp düzeyindeydi.

Gazprom'un sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküpe gerilerken, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa'ya gaz akışında artış yaşandığı görülüyor.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 23 Şubat'ta 62 milyon metreküp doğal gaz gönderirken, bu rakam 25 Şubat'ta 110 milyon metreküp, 26 Şubat'ta ise 109 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz ithalatında Rusya'nın payı

Son konusu tarihlerden itibaren gaz akışında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sevkiyatlar 17 Mart'a kadar günlük 100 ila 110 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 105 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

Avrupa'nın doğal gazda Rusya'ya bağımlılığı yüksek seviyede

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, yani 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulaması, Gazprom'un sevkiyatını azaltacağı veya Ukrayna'daki boru hatlarında sorunlar yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün yüzde 3'ten fazla artışla megavatsaat başına 108 avrodan işlem görüyor.

Petrolde de ana tedarikçi Rusya

Avrupa'nın petrol ithalatında en büyük tedarikçi olarak yine Rusya ön plana çıkıyor.

Rusya, 2020'de toplam 440 milyon ton petrol ithal eden Avrupa'ya 113 milyon ton petrol satmıştı.

AB yetkililerinin Rusya'ya yönelik olarak şu ana kadar açıkladıkları yaptırımlarda enerji ihracatına kısıtlamalardan uzak durulması dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömürün ithalatını yasaklamış, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı.

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