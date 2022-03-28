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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı, 2 seyir füzesi, 2 tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracının imha edildiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 28.03.2022
Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği yerleri tutmaya odaklanarak saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çalıştığı belirtilerek aynı zamanda askeri ve sivil altyapıya füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarını artırmak için takviye birliklerini hazırladığı, Rusya'nın Pasifik Filosunun 155. Özel Deniz Tugayından askeri teçhizat ve 150 askerin Ukrayna'ya gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun ülkenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde savunma operasyonlarını yürütmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, özellikle Topolskoye, Kamenka, Suhaya Kamenka, Volin, Seversk yerleşim bölgelerinde Rus ordusunun saldırılarına karşı savunma mücadelesinin devam ettiği aktarıldı.

Rus ordusunun Kiev, Gulyaipole ve Zaporijya yönünde ilerlemesinin engellendiği vurgulanan açıklamada, ayrıca son bir günde Rus ordusunun Avdeevka, Donetsk ve Luhansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, son bir günde Ukrayna birliklerince, Rus ordusuna ait iki tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracı, 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ile 2 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

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