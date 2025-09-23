Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus tarafıyla liderler düzeyinde görüşmeye hazırım"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.
Kiev
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldiğini bildirdi.
İkili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz."
Zelenskiy, Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini bildirdi
Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkanlık ettiği ve yaklaşık 30 ülkeden heyetlerin katılığı programda konuşan Zelenskiy, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Rusya'ya "binlerce Ukraynalı çocuğun zorla götürüldüğünü" ifade etti.
Zelenskiy, "Binlerce çocuğumuz Rusya'nın çifte suçunun kurbanı oldu. Rusya önce onları kaçırıp sınır dışı etti, şimdi ise kültürlerini, karakterlerini, aileleriyle bağlarını ve kimliklerini, içlerindeki her şeyi çalmaya çalışıyor." diye konuştu.
Bu konudan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutuklama kararı çıkardığını söyleyen Zelenskiy, "Bu önemlidir, bu affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Çocukların ülkelerine geri getirilmesi için daha önce "Bring Kids Back UA (Çocukları Ukrayna'ya Geri Getir)" adlı programın oluşturulduğunu anımsatan Zelenskiy, "Bring Kids Back UA girişimi sayesinde 1625 Ukraynalı çocuk geri getirildi." dedi.
Zelenskiy konuşmasında, "Her dönüş bir başarıdır, kurtarılmış bir çocuk demektir. Ama aynı zamanda bir zorluktur, çünkü çocuğun yeniden topluma kazandırılması ve yaşadığı travmadan korunması gerekir." ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen görüşmeler sırasında Rus tarafına 339 Ukraynalı çocuğun listesini ilettiklerini aktaran Zelenskiy, bu konuda Rusya'dan henüz bir dönüş olmadığını dile getirdi.
Çocukların başka bir ülkeye zorla götürülmesinin suç olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu yıl, çocukların kaçırılmasını ve sınır dışı edilmesini kınayan bir karar tasarısı (BM'ye) sunacağız." şeklinde konuştu.
Savaş nedeniyle Rusya'da bulunan Ukraynalı çocukların geri getirilmesi ile ilgili benzer bir zirvenin daha sonra Brüksel'de yapılacağını belirten Zelenskiy, "Lütfen, bu koalisyon toplantısının çocuklarımızı bulma, geri getirme ve yeniden topluma kazandırma girişimlerine destek sağlanmakla sonuçlanmasını sağlayalım." dedi.
Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da burada yaptığı konuşmada, her bir çocuğun Ukrayna'ya geri getirilmesi için aylar boyunca çalıştıklarını ifade ederek, böyle devam ettiği sürece tüm çocukların ülkelerine dönebilmeleri için 50 yıla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.